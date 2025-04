Onderzoek psyche verdachte dodelijke steekpartij in Den Dolder

UTRECHT (ANP) - De 28-jarige Mert P., verdacht van het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder op 2 januari, zal medio augustus in het Pieter Baan Centrum worden geplaatst voor een persoonlijkheidsonderzoek. Dat bleek maandag tijdens een eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Utrecht in de strafzaak tegen P.

P. zou het slachtoffer op klaarlichte dag op straat met meerdere messteken van het leven hebben beroofd. Hij werd kort na het incident opgepakt. P. zat destijds in de psychiatrische zorginstelling Fivoor. Daar verbleef ook Michael P. toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde, zij het op een andere afdeling. Mert P. was op de bewuste dag met toestemming buiten het terrein van de kliniek. De gewelddadige dood van de vrouw leidde tot grote onrust in Den Dolder.

Het Openbaar Ministerie meldde op de korte zitting, waar P. niet is verschenen, dat het rechercheonderzoek naar de gebeurtenissen is afgerond.