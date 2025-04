Wolf bijt hardloopster op De Hoge Veluwe

Je kon erop wachten: een hardloopster is zondagmiddag in Het Nationale Park De Hoge Veluwe twee keer in haar been gebeten. Vermoedelijk door een wolf, meldt de provincie Gelderland. De vrouw is in een ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen.

De provincie meldt dat de vrouw over de gebaande paden door het park liep toen ze werd aangevallen. Omstanders hebben het dier verjaagd.

Er is DNA afgenomen om te onderzoeken of het inderdaad een wolf was die de hardloopster beet. Samen met de gemeente Ede en Het Nationale Park De Hoge Veluwe bekijkt de provincie welke maatregelen genomen kunnen worden voor het geval dezelfde wolf weer mensen aanvalt.