Onderzoek RTL: weer meeste ondermijnende criminaliteit in Heerlen

Gemeenten in de grensregio's hebben bovengemiddeld vaak last van problemen rond drugs- en wapenhandel en uitbuiting. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in 336 Nederlandse gemeenten. De problemen zijn het grootst in het Limburgse Heerlen.

Volgens het onderzoek kent Heerlen de meeste gevallen van drugs- en wapenhandel per inwoner, de meeste anonieme meldingen van verdachte activiteiten en de meeste jongeren die risico lopen om in de drugscriminaliteit te belanden. De Heerlense burgemeester Roel Wever noemt zijn stad tegenover RTL "de narcoticastad van Nederland". Hij is niet verrast dat zijn stad bovenaan staat op de Onderwereldkaart en vergelijkt de problematiek in Heerlen met die van de grote steden.

Wever is kritisch op minister Van Weel van Justitie en Veiligheid en doet een oproep voor meer agenten in zijn stad. "Mijn basisteam van de politie is sinds 2022 met 30 fte geslonken als gevolg van een of ander ondoorzichtig rekenmodel. Zolang de minister de systeemwereld als uitgangspunt blijft nemen en geen oog heeft voor wat hier gebeurt, vrees ik dat we de komende jaren geen agent erbij krijgen en continu hoog blijven scoren in de Onderwereldkaart."

Witwassen en drugslabs

Politiechef Jan van Loosbroek van de Eenheid Limburg verklaart waarom grensgemeenten aantrekkelijke plekken zijn voor ondermijnende criminaliteit: "Criminelen benutten de voordelen van de grens. Bij ons in Limburg spreiden criminelen hun activiteiten ook over Duitsland en België, wat de opsporing moeilijk maakt." In grensgemeenten registreert de politie aanzienlijk meer zaken van wapen- en drugshandel. Dat merken de inwoners ook: het aantal meldingen over ondermijnende criminaliteit bij Meld Misdaad Anoniem (M.) ligt in grensgemeenten 61 procent hoger dan in de rest van het land.

In het onderzoek van RTL Nieuws richtten de onderzoekers zich onder meer op signalen van witwassen, het ronselen van jongeren als drugskoeriers en de aanwezigheid van drugslabs in de gemeente. Met de verzamelde gegevens stelde de redactie van RTL Nieuws een Onderwereldkaart op. Dat deed zij eerder al in 2022, ook toen scoorde Heerlen het slechtst. Een directe vergelijking met de vorige ranglijst is echter niet mogelijk omdat niet exact dezelfde problemen zijn gemeten als toen. Het onderzoek is uitgevoerd in overleg met experts als criminologen en datawetenschappers.

In de top vijf van de Onderwereldkaart staan onder Heerlen nog de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Den Haag en Kerkrade.