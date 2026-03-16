Nederlandse export kent zwakste groei in meer dan half jaar

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse export kende in januari de zwakste groei in meer dan een half jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging de uitvoer in aantallen goederen 1,1 procent omhoog. De laatste maand dat de export slechter presteerde was mei vorig jaar, toen ten opzichte van een jaar eerder een lichte krimp werd genoteerd.

De export was in het laatste kwartaal van vorig jaar nog een van de belangrijkste groeimotoren van de Nederlandse economie. In december liet de export nog een plus zien van meer dan 7 procent.

Volgens het CBS hebben bedrijven in de eerste maand van dit jaar vooral meer delfstoffen en textiel en kleding uitgevoerd. De uitvoer van voedings- en genotmiddelen en van machines was echter lager. Verder werden er in januari 5 procent meer goederen ingevoerd.