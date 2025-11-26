Onderzoek: stevige keuzes nodig voor ondersteuning kwetsbaren

DEN HAAG (ANP) - Om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de toekomst werkbaar en effectief te houden, zijn stevige politieke keuzes nodig. Dat staat in een onderzoek hiernaar. Demissionair zorgstaatssecretaris Nicki Pouw-Verweij (BBB) zei in een reactie direct dat zij die keuzes niet wil maken, maar dat dit aan een nieuw kabinet en aan de gemeenten is.

In 2015 zijn veel zorgtaken gedecentraliseerd onder de Wmo. Daardoor kregen gemeenten meer taken en de landelijke overheid juist minder. Deze grote hervorming is tien jaar later "nog niet voldragen", staat in het onderzoeksrapport dat in opdracht van de landelijke en gemeentelijke overheden is opgesteld. De problemen zijn bovendien breder dan alleen de Wmo.

In het rapport staat ook dat er meerdere redenen zijn waarom de decentralisatie nog niet overal goed werkt. Het gaat voor een groot deel om zaken buiten de Wmo, maar ook de omvang van het takenpakket voor gemeenten en de niet altijd duidelijke wet dragen daaraan bij, staat in het rapport.

Meerdere aanbevelingen

De onderzoekers doen meerdere aanbevelingen om de Wmo bruikbaar te houden. Zo is het volgens de onderzoekers onder meer nodig dat er meer samenhang tussen verschillende soorten hulpverlening komt. Ook moet de toegankelijkheid tot ondersteuning minder verschillen tussen verschillende overheden. Verder moeten gemeenten de ruimte krijgen om voorrang te geven aan mensen die de hulp het hardst nodig hebben.

Het is ook belangrijk om de bestaanszekerheid van alle mensen te verbeteren, staat in het rapport. Als die verslechtert, hebben meer mensen de Wmo nodig en wordt de regeling uitgehold.