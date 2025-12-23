ECONOMIE
Onderzoek: zorgelijke groei kankerdiagnoses bij alleroudsten

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 3:35
anp231225007 1
DEN HAAG (ANP) - Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) waarschuwt voor veel meer kankerdiagnoses bij 80-plussers in de nabije toekomst. Onderzoek van het IKNL en het Erasmus MC voorspelt een jaarlijkse groei van 5 procent. Tussen 1989 en 2019 was dat nog 2,7 procent.
Volgens het onderzoek wordt momenteel een kwart van alle tumoren al ontdekt bij mensen van 80 jaar en ouder. In de periode 1989-2019 was dat nog 16 procent. Bij mannelijke 80-plussers komen huid-, prostaat-, long-, blaas- en darmkanker het meeste voor. Bij vrouwen gaat het met name om huid-, borst- en darmkanker.
Hoofdreden voor de toename is de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Als het aantal kankerdiagnoses in het voorspelde tempo doorzet, kan het aantal oplopen naar jaarlijks 32.600 vaststellingen bij 80-plussers in 2032. In 2019, het laatste meegenomen jaar in het onderzoek, lag dat aantal op ongeveer 18.700.
Een groeiend aantal oudere kankerpatiënten legt veel extra druk op de zorg. Daarom pleiten de onderzoekers voor een goede afstemming van reguliere zorg met de benodigde oncologische zorg. Ook wordt gevraagd om extra onderzoek om in de toekomst beter te kunnen voorspellen welke patiënt baat heeft bij welke behandeling.
