Onderzoekers downloaden zwarte doosgegevens van Air India-crash

NEW DELHI/WASHINGTON (ANP/RTR) - Onderzoekers hebben de gegevens van de vluchtrecorder gedownload van het Air India-toestel dat eerder deze maand neerstortte, meldde het Indiase ministerie van Burgerluchtvaart donderdag. Bij het ongeval kwamen 260 mensen om.

De Boeing 787 Dreamliner, op weg naar Londen, crashte op 12 juni kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad. Van de 242 mensen aan boord overleefde slechts één passagier het ongeluk. Ook op de grond vielen doden.

De zwarte dozen van het vliegtuig, de cockpitvoicerecorder en de flight data recorder, werden in de dagen erna teruggevonden. Eén lag op het dak van een gebouw in het rampgebied en de andere werd enkele dagen later in het puin aangetroffen.

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. De gedownloade gegevens moeten meer duidelijkheid geven over wat er precies misging.