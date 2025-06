Schoof bevestigt voorstel handel VS, weet niets over inhoud ervan

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft donderdag een nieuw voorstel ontvangen van de Amerikanen over de handelstarieven, bevestigt zowel premier Dick Schoof als voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. Von der Leyen lichtte de EU-leiders in over het voorstel, maar ging niet in op de inhoud, zei Schoof na afloop van de top.

"Ik denk dat het ook verstandig is dat ze dat niet gedeeld heeft, dan kan ze daar zelf een strategie op bepalen. Ik heb veel vertrouwen in de onderhandelingen die de Commissie voert", zei de premier.

De pauze op wederzijdse handelstarieven loopt tot 9 juli. "Het zou echt heel goed zijn als er voor die einddatum met de Amerikanen een akkoord ligt", zei Schoof.

Geen tarieven zou voor Schoof de ideale uitkomst zijn. "Maar goed, dat is tegelijkertijd natuurlijk voor niemand te verwachten." Schoof zegt de deal die het Verenigd Koninkrijk sloot met de VS als richtpunt te hebben, met algehele importtarieven van 10 procent.