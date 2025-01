Onderzoeksraad: geen nader onderzoek fatale explosies Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid zet het verkennend onderzoek naar de explosies op de Tarwekamp in Den Haag niet voort. "Er lijkt bij de explosie sprake te zijn van een aanslag. Daarmee valt het voorval buiten het mandaat van de Onderzoeksraad", meldt de organisatie woensdag. "De Onderzoeksraad is van mening dat een onderzoek onvoldoende veiligheidswinst kan opleveren, er is immers sprake van opzet."

Zaterdagochtend 7 december vonden explosies plaats op de Tarwekamp in Den Haag. Hierdoor en door de daaropvolgende brand kwamen zes mensen om het leven. De volgende dag, op zondag 8 december, gingen twee onderzoekers van de Onderzoeksraad naar de Tarwekamp om een verkennend onderzoek op te starten.

Er zijn vier verdachten aangehouden in de zaak.