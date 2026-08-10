Onduidelijk of Nederlanders slachtoffer zijn van beving Colombia

DEN HAAG (ANP) - Het is nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de situatie op de voet te volgen en te onderzoeken of en hoeveel Nederlanders zijn getroffen.

Het ministerie roept Nederlanders in Colombia op de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en aan familie en vrienden te laten weten hoe het gaat. Mensen die hulp nodig hebben moeten contact zoeken met hun reisorganisatie of -verzekeraar. Ze kunnen ook met het ministerie contact zoeken.

Het is niet bekend of het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR uitgezonden wordt om te helpen. Dat gebeurde eerder dit jaar wel na de aardbevingen in Venezuela.

Hoeveel Nederlanders er in Colombia zijn is onbekend. Reisorganisatie Sawadee zei maandag vier groepen van elk ongeveer twintig Nederlanders in Colombia te hebben. Niemand van hen is gewond.