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Fed-bestuurder: meerdere renteverhogingen nodig tegen inflatie

Economie
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 22:06
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat mogelijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent van de Amerikaanse centrale bank. Ze wil echter niet vooruitlopen op waar de rente uiteindelijk moet uitkomen.
"Over het algemeen doet één renteverhoging van een kwartprocentpunt waarschijnlijk niet zoveel voor de economie", zei Hammack maandag in een interview met de financiële nieuwsdienst Yahoo Finance. "Het zullen er waarschijnlijk meerdere zijn", maar "ik wil niet vooruitlopen op hoeveel dat er precies zullen zijn", aldus de topvrouw van de Federal Reserve Bank of Cleveland.
Hammack is een van de drie Fed-bestuurders die vorige maand tegen het besluit stemden om de rente ongewijzigd te laten. Zij waren voorstander van een renteverhoging. Na het rentebesluit zei Hammack dat het moeilijker kan worden om de inflatie terug te dringen naarmate de hoge inflatie langer aanhoudt.
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