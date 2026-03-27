Waarom reizigers massaal wegblijven bij touristtraps

De wereld is weer volop op reis, maar niet meer naar dezelfde plekken als voorheen. Steeds meer reizigers mijden de klassieke overtoerisme‑hotspots – van Barcelona tot de Canarische Eilanden – en kiezen bewust voor rustigere alternatieven.

Een belangrijke reden is dat de lol er voor veel mensen gewoon af is. Overvolle straten, uren en hittegolven maken een stedentrip in juli, eerder uitgeputtend dan ontspannend. Volgens onderzoek van Morning Consult zegt inmiddels meer dan de helft van de frequente vakantiegangers dat ze bewust een bestemming hebben overgeslagen omdat het er te druk was met andere toeristen. Platforms en reisgidsen spelen daarna in met meerdere “No Lists”: lijsten van populaire plekken – zoals Antarctica, Mexico‑Stad en de Canarische Eilanden – die een adempauze zouden moeten krijgen vanwege druk op natuur, infrastructuur en lokale bevolking

Daar komt bij dat de sfeer ter plekke verandert. In verschillende Europese regio's, met name in Spanje, gingen de afgelopen jaren tienduizenden mensen de straat op tegen massatoerisme, stijgende huren en de Airbnb-golf; borden met teksten als “De Canarische Eilanden hebben een limiet” gingen de wereld over. Steden verhogen toeristenbelastingen of weren cruiseschepen, zoals Amsterdam, Parijs en Bali deden eerder, in een poging de druk te verlagen. Dat alles geleidelijk langzaam door tot de reiziger, het gevoel zal niet een deel van het probleem zijn.

Tegelijk ontstaan ​​er nieuwe trends. Onder invloed van sociale media en reisjournalistiek zoeken mensen naar “destination dupes” : minder bekende steden en regio's bieden dezelfde sfeer als de klassiekers, maar zonder de mensenmassa's. Denk aan een kleinere kustplaats in plaats van Dubrovnik in het hoogseizoen, of een onbekende wijnregio in plaats van Toscane. Uit dezelfde bewijzen blijkt dat wie eenmaal een overvolle bestemming heeft gemeden, dat gedrag vaak volhoudt bij volgende reizen . Overtoerisme is zo niet alleen een probleem voor essentiële, maar ook een katalysator voor een andere manier van reizen: langer, rustiger, verder weg van de top‑10‑lijstjes.

10 toeristenvallen die je in 2026 beter overslaat