Onmin over steun Oekraïne in kabinet bijgelegd

DEN HAAG (ANP) - De onmin die in het kabinet was ontstaan over de miljardensteun aan Oekraïne is in de ministerraad bijgelegd. Vicepremier Fleur Agema (PVV) maakte na afloop van de wekelijkse vergadering op vrijdag duidelijk dat de lucht is geklaard. Ze sprak van een "goed en constructief" gesprek. "Ik sta hier met een goed humeur."

Voorafgaand aan de bijeenkomst zei Agema dat ze niet op de hoogte was gesteld van het besluit van de partijloze premier Dick Schoof om woensdag tijdens een debat naar buiten te brengen dat volgend jaar 3,5 miljard euro steun naar Oekraïne gaat. Ze wilde daarover in de ministerraad een "stevig gesprek" hebben.

Agema wilde verder niets kwijt over de ministerraad, maar andere bewindslieden kwamen eveneens positief naar buiten. Eelco Heinen (Financiën, VVD) zei dat het een goed gesprek was geweest. "We zijn allemaal heel goed uit elkaar gegaan." Ook vicepremier Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) liet zich in soortgelijke woorden uit.