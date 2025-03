DEN HAAG (ANP) - Migratieminister Marjolein Faber trekt 115 miljoen euro extra uit voor de invoering en uitvoering van haar asielwetten. Het is onduidelijk of het gaat om een eenmalig of jaarlijks bedrag. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de asielwetten, nadat de PVV-bewindsvrouw enkele aanpassingen had gedaan na een zeer kritisch advies van de Raad van State.