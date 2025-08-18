Pro-Trumpzender moet tientallen miljoenen betalen voor smaad

WASHINGTON (ANP/AFP) - Newsmax, een pro-Trump nieuwsomroep, betaalt 67 miljoen dollar (ruim 57 miljoen euro) aan een stemtechnologiebedrijf voor smaad. De kabeltelevisiezender beweerde dat de technologie van Dominion Voting Systems was gebruikt om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te manipuleren.

Na juridische stappen van het bedrijf besloot Newsmax de zaak te schikken. Van het bedrag is al 27 miljoen betaald, de rest volgt de komende twee jaar. Dominion had 1,6 miljard dollar schadevergoeding geëist.

Twee jaar geleden besloot Fox News, dat eveneens tot het Trump-kamp behoort, in een soortgelijke smaadzaak voor 787,5 miljoen dollar met Dominion te schikken.

Eerlijk proces

Bij de verkiezingen in 2020 verloor toenmalig en huidig president Trump van Biden. Trump kon zijn nederlaag niet verkroppen.

Newsmax zei te schikken omdat de zender niet gelooft dat het een eerlijk proces zou krijgen van de rechter die de zaak behandelde.