ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pro-Trumpzender moet tientallen miljoenen betalen voor smaad

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 18:29
anp180825139 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Newsmax, een pro-Trump nieuwsomroep, betaalt 67 miljoen dollar (ruim 57 miljoen euro) aan een stemtechnologiebedrijf voor smaad. De kabeltelevisiezender beweerde dat de technologie van Dominion Voting Systems was gebruikt om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te manipuleren.
Na juridische stappen van het bedrijf besloot Newsmax de zaak te schikken. Van het bedrag is al 27 miljoen betaald, de rest volgt de komende twee jaar. Dominion had 1,6 miljard dollar schadevergoeding geëist.
Twee jaar geleden besloot Fox News, dat eveneens tot het Trump-kamp behoort, in een soortgelijke smaadzaak voor 787,5 miljoen dollar met Dominion te schikken.
Eerlijk proces
Bij de verkiezingen in 2020 verloor toenmalig en huidig president Trump van Biden. Trump kon zijn nederlaag niet verkroppen.
Newsmax zei te schikken omdat de zender niet gelooft dat het een eerlijk proces zou krijgen van de rechter die de zaak behandelde.
Vorig artikel

Onno Hoes tijdelijk burgemeester van Tilburg

Volgend artikel

Zelensky voor overleg met Trump: ons doel is blijvende vrede

POPULAIR NIEUWS

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden