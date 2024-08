Onrust gemeld in beruchte gevangenis Iran na reeks executies

PARIJS/GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - Vrouwelijke gevangenen zijn volgens familie van een bekende gedetineerde slaags geraakt met bewakers in de beruchte Evin gevangenis in Teheran. De ongeregeldheden zouden het gevolg zijn van een reeks executies. De bewakers zouden de onrust gewelddadig hebben neergeslagen.

Familie van onder anderen de gevangene en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi (52) melden vanuit Parijs dat gevangenen hard geslagen zijn en er gewonden zijn gevallen. Mohammadi zou een van hen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar rol als actievoerster tegen de doodstraf. Ze zit sinds 2021 vast in Teheran.

Vrouwelijke gevangenen begonnen volgens de meldingen op de binnenplaats te demonstreren tegen de doodstraf. Dat was mogelijk naar aanleiding van de executie van een politieke gevangene, Reza Rasaei. In het gevangeniscomplex in het noorden van Teheran zitten ook veel politieke gevangenen.

Zorg uitgesproken

De hoge commissaris voor mensenrechten van de Verenigde Naties, Volker Türk, heeft net zijn zorg uitgesproken over de vele doodstraffen die in Iran worden voltrokken. Volgens hem zijn er "in de afgelopen dagen" alleen al bijna dertig executies geweest in Iran. De meeste geëxecuteerden zouden zijn veroordeeld om drugscriminaliteit.

Ruim anderhalf jaar geleden was er volgens berichten van staatspersbureau IRNA in de gevangenis een grote brand als gevolg van botsingen tussen gevangenen en cipiers. Bij de brand zouden vier doden en meer dan zestig gewonden zijn gevallen.