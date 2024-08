CAS houdt hoorzitting over gediskwalificeerde Indiase worstelaar

PARIJS (ANP/DPA) - Sporttribunaal CAS houdt een hoorzitting in de zaak van de gediskwalificeerde worstelaar Vinesh Phogat uit India. De Indiase was in de ochtend voor de finale een paar gram te zwaar in de klasse tot 50 kilogram.

De 29-jarige versloeg de Cubaanse Yusneylis Guzman Lopez met 5-0 in de halve finale, maar mocht vervolgens niet aantreden in de finale. Guzman Lopez worstelde in haar plaats in de finale tegen de Amerikaanse Sarah Ann Hildebrandt, die het goud veroverde.

Phogat vindt echter dat ze door zich te plaatsen voor de finale recht heeft op zilver. De Indiase worstelfederatie diende een protest in, maar dat werd door de mondiale worstelbond UWW verworpen. Het arbitragehof laat weten dat het voor het einde van de Spelen in Parijs tot een uitspraak komt.