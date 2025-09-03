ECONOMIE
Ontmoeting Poetin en Kim voorbij, binnenkort nieuw gesprek

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 10:51
anp030925101 1
BEIJING (ANP/RTR) - Het tweeënhalf uur durende gesprek in Beijing tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is afgelopen. Voorafgaand aan de bijeenkomst spraken de twee vol lof over elkaar, onder meer over de Noord-Koreaanse steun aan het Russische front in Oekraïne. Na afloop begeleidde de Russische president Kim naar zijn auto.
Kort na het gesprek meldde het Kremlin dat een nieuw treffen in Rusland binnenkort volgt, al werd niet bekendgemaakt wanneer dat plaatsvindt.
