DNB beboet cryptodienstverlener OKX voor ruim 2,2 miljoen euro

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 10:50
anp030925100 1
AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft cryptodienstverlener Aux Cayes Fintech, dat actief is onder de handelsnaam OKX, een boete opgelegd van 2,25 miljoen euro. Het bedrijf was een tijdlang actief met cryptodiensten in Nederland zonder zich daarvoor bij de centrale bank te hebben geregistreerd. Dat is verboden en daarom legde de toezichthouder de geldstraf eerder dit jaar op.
De cryptodiensten werden van juli 2023 tot augustus 2024 aangeboden. De registratieplicht voor cryptodienstverleners geldt sinds mei 2020 omdat bij cryptodiensten een hoog risico op witwassen of het financieren van terrorisme bestaat. Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met digitale munten, aldus DNB.
De centrale bank zegt dat het uiteindelijke boetebedrag wel is verlaagd vanwege de stappen die zijn gezet om de overtredingen te beëindigen en herhaling te voorkomen.
