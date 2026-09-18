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Ruim 100.000 mensen op de vlucht binnen Jemen, melden VN

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 12:24
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SANAA (ANP/RTR) - In de afgelopen twee weken zijn door de aanhoudende gevechten langs de westkust zeker 112.000 mensen ontheemd geraakt binnen Jemen, meldt de VN-organisatie voor migratie (IOM) vrijdag. Bijna 3000 mensen zijn over zee naar het Oost-Afrikaanse Djibouti gevlucht.
Vier dagen geleden meldde het IOM dat er op dat moment bijna 94.000 mensen waren gevlucht.
De door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben hun aanvallen op Saudische steden en energie-infrastructuur opgevoerd, terwijl ze langs de Jemenitische kust van de Rode Zee zijn opgerukt naar de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. Als reactie op het offensief hebben de Saudische en Jemenitische luchtmacht doelen van de Houthi's bestookt.
De Houthi's zijn al ruim tien jaar in een burgeroorlog verwikkeld met een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, die de regering steunt. Voor sommigen is het al de tweede of derde keer dat ze moeten vluchten als gevolg van het conflict.
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