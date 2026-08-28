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Bondscoach Delmee zag hockeyers terecht verliezen van Spanje

Sport
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 21:57
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AMSTELVEEN (ANP) - Bondscoach Jeroen Delmee vond dat de Nederlandse hockeyers in de halve finale van het WK terecht hebben verloren van Spanje (3-4). "Als je niet goed genoeg bent en je speelt niet top, dan verlies je terecht", zei Delmee na afloop tegen de NOS.
"Ik denk dat Spanje het tempo uit de wedstrijd heeft gehaald en op de juiste momenten heeft toegeslagen. Dat hebben wij niet gedaan", vervolgde hij.
Nederland ging met een stand van 1-1 het laatste kwart in, waarin Oranje in ondertal kwam en de wedstrijd weggaf. Duco Telgenkamp kreeg een tijdstraf van tien minuten, nadat hij in een woordenwisseling een duw had uitgedeeld aan de Spaanse verdediger Xavier Gispert.
"Dat was gewoon niet slim, maar dat snapt hij zelf ook", zei de bondscoach over de actie van Telgenkamp. "Het mentale spel hoort ook bij sport. Je ziet hoe hij geprovoceerd werd; dat moet je van je af kunnen laten glijden. Je moet je niet zo laten provoceren. Dat hebben ze slim gedaan."
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