Ontsnapte man Heiloo in Den Bosch gevonden

HEILOO (ANP) - De 35-jarige man die woensdagochtend was ontsnapt uit een ggz-instelling in het Noord-Hollandse Heiloo is woensdagavond gevonden in Den Bosch, meldt de politie. De man wordt door de politie teruggebracht naar de ggz-kliniek.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen hoe de man in Den Bosch terecht is gekomen en of hij herkend is door omstanders. Eerder woensdag gaf de politie een foto van de man vrij, met daarbij de mededeling dat er zorgen waren over "zijn veiligheid en die van zijn omgeving". Inmiddels is de foto verwijderd.