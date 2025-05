Ook Nijmegen wil verbod op fossiele reclame

NIJMEGEN (ANP) - De gemeente Nijmegen wil een verbod op fossiele reclames, in navolging van Den Haag, Utrecht en Delft. Een meerderheid van 20 raadsleden stemde woensdagavond voor een motie met die strekking van de Partij voor de Dieren (PvdD), GroenLinks (GL) en het CDA, 18 leden van de raad waren tegen. Onder fossiele reclame verstaan de initiatiefnemers reclame voor bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, vliegvakanties, cruisereizen en gascontracten.

"In Nijmegen willen we klimaatverandering aanpakken, daar hoort klimaatschadelijke reclame absoluut niet bij", zeggen PvdD-raadslid Eline Lauret en haar GL-collega Diede Beumer. "Wij zijn blij dat deze reclames straks niet meer zichtbaar zijn in onze stad."

Vorig jaar voerde Den Haag als eerste gemeente een verbod in op fossiele reclames. Een rechter keurde dat recent goed. Deze maand stemden ook de gemeenteraden van Utrecht en Delft voor zo'n verbod, dat in de algemene plaatselijke verordening (apv) moet worden geregeld. Die wordt in Nijmegen in het najaar gewijzigd.

Niet-biologisch vlees

In de raadsvergadering werd woensdagavond ook een PvdD-voorstel aangenomen dat het college oproept te onderzoeken hoe een verbod op reclame op niet-biologisch vlees en niet-biologische vis, zuivel en eieren eruit kan zien. Net als bij de motie over een verbod op fossiele reclames stemden D66, ODV, Stadspartij Nijmegen, VVD en de Lijst De Vries-Kraaijeveld tegen.

De VVD sprak in het debat onder meer van een beperking van de vrijheid van meningsuiting, in dit geval voor ondernemers. "Je mag gewoon vlees eten, je mag gewoon een auto kopen, je mag gewoon vliegen. Daar zit geen enkele beperking in", zei VVD-raadslid Niek Kraut.