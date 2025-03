'Door Ozempic zagen onze armen, benen en billen eruit als smeltende kaarsen'

Toonaangevende plastische chirurgen melden een enorme toename van patiënten die extreme cosmetische ingrepen willen ondergaan - nadat ze dramatische hoeveelheden gewicht zijn kwijtgeraakt met afslankmiddelen zoals Ozempic.

De injecties zijn natuurlijk een zegen. Maar ieder voordeel heeft ook zijn nadeel. Er wordt minder gesproken over de lichamelijke problemen die ze er vaak aan over houden. Gebruikers van Ozempic en vergelijkbare medicijnen Wegovy en Mounjaro klagen op sociale media dat ze een ingevallen, hol uitziend gezicht, hangende 'gesmolten kaars'-huid op hun armen, benen en buik, 'lege' borsten en uitgezakte billen hebben, schrijft de Mail.

Dunner maar niet om aan te zien

Deze lichaamsproblemen zijn niet het gevolg van de medicijnen, maar van snel gewichtsverlies. Vetweefsel krimpt, maar de huid – die in de loop der tijd uitgerekt is geraakt – knapt niet zomaar weer op. In een poging dit probleem aan te pakken, verbeteren cosmetisch chirurgen hun technieken in een hoog tempo. Sommige ondernemende chirurgen hebben zelfs hun eigen jab-klinieken voor gewichtsverlies opgezet, deze injecties hebben alles voor ons veranderd", zegt Bradley Calobrace, cosmetisch chirurg uit Kentucky, tegen de Daily Mail. Als ik een patiënt zie met overgewicht, die mogelijk te zwaar is voor de ingrepen die ze willen, zei ik altijd: "We moeten u op een beter gewicht krijgen, dan zie ik u terug." En je ziet ze nooit meer terug. Maar nu hebben we een programma, een oplossing. Deze operaties zijn echter niet voor bangeriken. Van borst- en billenlifts en zelfs arm- en dijbeenlifts tot kincorrecties en buikcorrecties, dit zijn grote ingrepen met aanzienlijke risico's. En daarom is het volgens experts van vitaal belang dat patiënten kiezen voor ervaren chirurgen – die echt weten wat ze doen – om ze uit te voeren.

Er is één ontwikkeling die veel verwachtingen wekt: injecties met gedoneerd menselijk vet. Dit klinkt een beetje vies, maar experts zeggen dat het vet wordt gezuiverd en verwerkt tot een'matrix' - eenmaal in het gezicht fungeert het als een soort steiger die het lichaam stimuleert om zijn eigen vet aan te maken in het behandelde gebied.

En dan zijn er de hangende borsten

Een ander nadelig effect is ernstige verzakking of krimp van de borsten.Bij patiënten die extreem snel afvallen kan de borsthuid erg dun en los zijn,” zegt Dr. Josh Waltzman, een plastisch chirurg uit LA. “Dit betekent dat we ze anders moeten behandelen dan gewone patiënten.Eén optie is een operatie die een mastopexie wordt genoemd - een borstlift - met GalaFLEX gaas. Dit gaas, dat 'een inwendige beha' wordt genoemd, wordt tijdens de operatie geïmplanteerd om extra steun te geven en het weefsel te verstevigen, zodat de vorm behouden blijft.

Buikwandcorrecties zijn geen peulenschil

Huidveranderingen beperken zich niet alleen tot het gezicht, de borsten en de billen – ze komen ook voor op de armen, benen en buik. Hoewel patiënten vaak verdrietig zijn, omdat ze achterblijven met een lichaam 'als een gesmolten kaars', zijn deze problemen niet alleen cosmetisch. Huidplooien kunnen beweging belemmeren en het risico bestaat op schuren – wat leidt tot zweren en infecties die ernstig kunnen zijn. Het aanpakken van overtollige huid op de buik is de nummer 1 ingreep na Ozempic” zegt Dr Waltzman. Het vet verdwijnt, maar de huid krimpt niet altijd terug.

Plastisch chirurg Patrick Mallucci uit het Verenigd Koninkrijk zegt dat buikwandcorrecties 'de gevaarlijkste operaties zijn die we uitvoeren' en dat het dus van vitaal belang is om een ervaren chirurg te vinden. Soortgelijke operaties kunnen overtollige huid van de oksels en de binnenkant van de dijen wegsnijden.

Het kan ook allemaal in een pakket, maar dat kost tiendduiznden euro's en is niet zonder gevaar. Patrick Mallucci, consultant plastisch chirurg in het Verenigd Koninkrijk, waarschuwt: Dit zijn de gevaarlijkste operaties die we uitvoeren.

Maar verder is Ozempic een grote zegen