Oogziekenhuis: aandacht voor oogschade bij eclips heeft geholpen

ROTTERDAM (ANP) - De vele waarschuwingen in de media voor oogschade tijdens de zonsverduistering lijken vooralsnog te hebben geholpen. Dat constateert oogarts Ike Schouten van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Tot nu toe zijn er volgens haar zeven telefoontjes binnengekomen van bezorgde mensen of huisartsen en donderdag komen er drie patiënten met klachten langs. Gezien de grote belangstelling voor de eclips valt dat aantal haar mee.

Schouten zei goede hoop te hebben dat mensen zich bewust waren van de risico's die het kijken in de zon met zich meebrengt. Dit kan leiden tot onherstelbare schade aan het netvlies. "We zagen dat heel veel mensen hadden geknutseld om de zonsverduistering met een kartonnen doos te zien en ook werden de eclipsbrillen veel gedeeld. Dat laatste kon ook makkelijk, want je hoefde niet eindeloos naar de zon te kijken."

Mogelijk melden zich de komende dagen nog meer mensen met oogklachten na de eclips, zegt de oogarts. "Je merkt het niet meteen, maar meestal wel al in de uren erna. Je krijgt dan een vlek centraal in beeld." Eerder onderzoek na de zonsverduistering in 1999 toonde volgens haar aan dat na een half jaar een op de vijf mensen met oogschade nog klachten had; bij de rest waren ze verdwenen.

Beperkt aantal mensen met oogschade

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) zei ook al te verwachten dat het aantal mensen met oogschade door de eclips beperkt zal zijn. De komende week inventariseert het NOG bij oogartsen in het land hoeveel patiënten zich melden.

Naar de speciale eclipsbrillen was de afgelopen dagen veel vraag. Een dag na de zonsverduistering worden ze op Marktplaats aangeboden met teksten als: "Ik doe hem weg omdat ik nog een eeuw moet wachten" en "Eclipsbril, één keer gedragen, dus als nieuw. Werkt meteen. Prachtige zonsverduistering zichtbaar."