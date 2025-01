Oogziekenhuis opereert zeven mensen met letsel, donderdag nog een

ROTTERDAM (ANP) - In het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn tot nu toe 23 mensen met oogletsel door vuurwerk binnengekomen. Zeven mensen zijn woensdag geopereerd, de achtste operatie staat voor donderdag gepland.

Onder de patiënten zijn twee meisjes jonger dan 18 jaar, de rest zijn jongens en mannen. De helft is minderjarig en eveneens de helft stak het vuurwerk niet zelf af, maar stond in de buurt. Voor zover bekend werd het letsel in ongeveer 60 procent van de gevallen veroorzaakt door legaal vuurwerk en 10 procent door illegaal vuurwerk. De rest is onbekend. Eén slachtoffer verliest het zicht in een oog.

Het Oogziekenhuis in Rotterdam bedient de regio Rijnmond, Zeeland en West-Brabant. Landelijke cijfers van oogletsels volgen later deze week.

"Het is weer dezelfde tragedie als vorig jaar", verzuchtte eerder in de nacht oogarts Tjeerd de Faber. Hij verwacht dat het aantal vuurwerkslachtoffers nog oploopt. "Dit kan alleen stoppen als er een landelijk vuurwerkverbod komt", stelde de oogarts.

"We hebben het in coronatijd twee jaar kunnen bewijzen." Tijdens de coronaperiode gold een landelijk vuurwerkverbod. Het aantal mensen met oogletsel door vuurwerk lag toen beduidend lager.