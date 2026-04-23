Ook 20e sanctiepakket voor Rusland rond na staken Hongaars verzet

Samenleving
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 14:25
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft donderdag ingestemd met een twintigste pakket strafmaatregelen voor Rusland. Hongarije en Slowakije hebben hun verzet tegen de nieuwe sancties opgegeven, net als ze bij de miljardenlening voor Oekraïne deden.
De laatste bezwaarmogelijkheid is verlopen en de procedure is "succesvol afgesloten", zei een woordvoerder van huidig EU-voorzitter Cyprus. Hongarije en Slowakije hielden de sancties en de lening lang tegen omdat ze wilden dat Oekraïne eerst de pijpleiding zou repareren die Russische olie aanvoert naar deze beide EU-lidstaten.
De nieuwe sancties moeten de Russische economie treffen en het zo Rusland moeilijker maken de oorlog tegen Oekraïne voort te zetten. Europese bedrijven mogen door Oekraïne getroffen raffinaderijen in Rusland niet meer repareren en ook de Russische lng-export wordt geraakt.
