Warmtefonds wil 140 miljoen extra voor behoud gunstige leningen

HILVERSUM (ANP) - Het Nationaal Warmtefonds heeft nog zo'n 140 miljoen euro extra van het kabinet nodig voor leningen aan huiseigenaren om hun woning te verduurzamen. Eigenaren met een inkomen tot 60.000 euro per jaar kunnen met het fonds een lening zonder rente krijgen. Als het extra geld uitblijft, kan dat over een aantal jaren mogelijk niet meer, heeft bestuursvoorzitter Ernst-Jan Boers van het Nationaal Warmtefonds tegen het ANP gezegd.

Maandag werd bekend dat het kabinet 180 miljoen euro wil toevoegen aan het fonds vanwege de gestegen energieprijzen. Boers zegt daar "erg blij" mee te zijn. Hij schat dat daarmee de verduurzaming van "een kleine 50.000 woningen" gefinancierd kan worden. Bijvoorbeeld voor warmtepompen zodat mensen minder afhankelijk worden van gas, of voor bijvoorbeeld driedubbel glas.

Tegelijk wil het fonds in 2030 500.000 huishoudens hebben geholpen. "Als we de groeiambitie van een half miljoen willen halen dan heb je nog ongeveer 140 miljoen euro nodig", licht Boers toe.