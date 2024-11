Ook België besluit tot ophokplicht pluimvee

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Vanaf zaterdag geldt in België een ophokplicht voor pluimvee van pluimveehouderijen. Het besluit moet het risico op het uitbreken van de vogelgriep beperken, aldus het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de federale minister van Landbouw, David Clarinval.

Dit jaar is er nog nergens in België vogelgriep vastgesteld, maar het virus circuleert wel volop op de routes van trekvogels naar en over België, zegt het Agentschap.

Nederland besloot woensdag tot een landelijke ophokplicht nadat vogelgriep werd vastgesteld bij een biologische kippenboerderij in Putten. Net als in Nederland geldt de ophokplicht in België niet voor hobbyhouders.

België hief in april de ophokplicht op, die in december 2023 was ingesteld.