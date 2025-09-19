ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook Brazilië wil zich aansluiten bij genocidezaak tegen Israël

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 21:16
anp190925209 1
DEN HAAG (ANP) - Brazilië heeft een verzoek ingediend bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) om zich aan te sluiten bij de genocidezaak tegen Israël. Die is aangespannen door Zuid-Afrika. Volgens dat land schendt Israël het internationale genocideverdrag door het optreden van de krijgsmacht in de Gazastrook.
Volgens Brazilië zijn alle omstandigheden aanwezig om juridisch vast te stellen dat er sprake is van genocide. Bovendien stelt het land dat Israël zich niet kan beroepen op zelfverdediging, omdat het optreedt als bezettende macht.
De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva spreekt al anderhalf jaar van genocide in Gaza.
Brazilië is niet het eerste land dat zich wil aansluiten bij deze zaak voor het ICJ in Den Haag. Eerder dienden al twaalf landen zo'n verzoek in, waaronder Spanje, Ierland en Turkije.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536512590

‘Zeer waarschijnlijk dat oorlog in Oekraïne met grote klap afloopt’

shutterstock_347657996

De grote verschillen tussen saaie en interessante mensen

159657064_m

Deze alledaagse vitamine kan je cellen langer jong houden

afp_68c2a997b715-1757587863

Charlie Kirk: controversiële uitspraken over LGBTQ+ gemeenschap

shutterstock_2547736709

Gedachtenlezen wordt simpel met deze 8 tips

sun-heart

De zon toont ons haar liefde en stuurt krachtige zonnestorm naar de aarde

Loading