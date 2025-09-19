Ook Brazilië wil zich aansluiten bij genocidezaak tegen Israël

DEN HAAG (ANP) - Brazilië heeft een verzoek ingediend bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) om zich aan te sluiten bij de genocidezaak tegen Israël. Die is aangespannen door Zuid-Afrika. Volgens dat land schendt Israël het internationale genocideverdrag door het optreden van de krijgsmacht in de Gazastrook.

Volgens Brazilië zijn alle omstandigheden aanwezig om juridisch vast te stellen dat er sprake is van genocide. Bovendien stelt het land dat Israël zich niet kan beroepen op zelfverdediging, omdat het optreedt als bezettende macht.

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva spreekt al anderhalf jaar van genocide in Gaza.

Brazilië is niet het eerste land dat zich wil aansluiten bij deze zaak voor het ICJ in Den Haag. Eerder dienden al twaalf landen zo'n verzoek in, waaronder Spanje, Ierland en Turkije.