Spectaculaire foto van gigantische tornado en plasma-uitbarsting op de zon

Alsof de zon nog niet heet genoeg is, woedden er deze week tegelijkertijd een gigantische zonne-tornado én een kolossale plasma-uitbarsting op het zonneoppervlak. En het mooiste? Onderzoeker Maximilian Teodorescu wist beide fenomenen in één spectaculaire foto vast te leggen.

Hoewel de twee gebeurtenissen niets met elkaar te maken hebben, delen ze dezelfde oorzaak: verstoringen in het magnetisch veld van de zon. In het ene geval werd plasma in een draaiende kolom omhooggetrokken als een tornado en in het andere geval spoot een boog van plasma de ruimte in.

Groter dan tien keer de aarde

De zonne-tornado was met een hoogte van 130.000 kilometer ongeveer tien keer groter dan de diameter van de aarde. Ter vergelijking: een aardse tornado haalt hooguit enkele kilometers. “Dit was echt uitzonderlijk”, aldus Teodorescu. “Ik heb nog nooit eerder tegelijk een tornado en een plasma-uitbarsting gezien.” De plasma-uitbarsting was met zo’n 200.000 kilometer breedte minstens zo indrukwekkend.

Zonne-prominenties, enorme lussen of wolken van heet, elektrisch geladen gas (plasma), zitten vast aan het oppervlak van de zon, maar als het magnetische veld instabiel wordt, kunnen ze losbarsten en een zogenoemde coronale massa-ejectie (CME) veroorzaken. Zulke uitbarstingen kunnen onze satellieten en communicatiesystemen verstoren, maar deze specifieke CME vliegt gelukkig niet richting aarde.

Wel worden we momenteel geteisterd door zonnestormen uit andere regio’s van de zon, waardoor noorderlicht mogelijk zichtbaar is op hoge breedtegraden.

De zon bevindt zich nu in de actieve piek van haar 11-jarige cyclus, oftewel het “zonne-maximum”. Dat betekent meer vlekken, uitbarstingen en spektakel, ook voor amateursterrenkijkers. “Het is het meest dynamische dat je met een telescoop kunt zien”, zegt Teodorescu, die benadrukt dat je altijd een speciale zonnefilter nodig hebt om veilig te kijken.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.livescience.com%2Fspace%2Fthe-sun%2Fjaw-dropping-photo-captures-solar-tornado-and-gigantic-plasma-eruption-raging-on-the-sun-at-the-same-time%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAAR4VHH8BY9XdytgAUAkCtWeFevpt2DsM3opmiXOr8mB4DL7o0u_kDfF4COyvsg_aem_F2ageK6v2BfazKLJ1Dplbg&h=AT2tq7Nkj0JvrHLLQXqxIphR0f0i2aWIjsslJ-OlYc8L6K_qFdesxBtPHf98CDMMsSADBVe4VBiWn_psQD53sBFDbaPWkH5ieIuHti8F6Mhfd0Q_qwsCLACCNkRq6mF5uA_R-8QGewasVJq6dbEtTGKKIHBDWzYF&__tn__=H-R&c[0]=AT0GdqEFt-YOiO_h8XjQx3g7Kfq2NXB2VwwD9zWQqtzZSwsbbMurQTLwAnf9pEVUcCqF_GX6JeTTJ4WQYfqMGy0t0fs8YAe7Dr84VxN1pq-WojPLt3Y1JaaKFFuGqtOyEzTnGGxcdWTmiyz885fGnWKD9YBWL9z5ug7go-Vcy3y9ykx0hdXkDouCKCekhPINRmuVAEObVR5sGxK7VF_Z9xXY0rI