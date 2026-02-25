ECONOMIE
Vooraanstaande Democraat Larry Summers stapt op bij Harvard

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 18:47
WASHINGTON (ANP) - De voormalige Amerikaanse minister van Financiën Larry Summers neemt aan het einde van het academische jaar ontslag als docent aan de prestigieuze universiteit Harvard. Dat meldt The New York Times. Harvard heeft Summers vertrek bevestigd.
In november maakte de vooraanstaande Democraat al bekend dat hij zich terug zou trekken uit het openbare leven vanwege zijn contact met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Destijds gaf Summers aan dat hij zich "diep schaamde" voor zijn handelen en dat hij "de pijn die hij heeft veroorzaakt" erkende.
Uit e-mails is gebleken dat Summers en Epstein tot 5 juli 2019 met elkaar communiceerden, tot vlak voor Epsteins laatste arrestatie voor mensenhandel en misbruik van jonge vrouwen en meisjes. Epstein werd bijna twintig jaar geleden al vervolgd voor het misbruiken van meisjes, maar sloot in 2008 een omstreden deal met justitie.
De e-mails onthulden ook dat Summers romantisch advies aan Epstein vroeg. Ze wisselden ook denigrerende opmerkingen over vrouwen uit. Zo maakte Summers in 2017 een neerbuigende grap over de intelligentie van vrouwen.
