Ook componist Philip Glass schrapt première in Kennedy Center

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 19:15
anp270126167 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse componist Philip Glass heeft de wereldpremière van zijn nieuwe stuk in het Kennedy Center in Washington geschrapt. Het National Symphony Orchestra zou in juni voor het eerst zijn stuk Symphony No. 15: Lincoln spelen. Maar Glass wil niet dat dit doorgaat nu president Donald Trump het culturele centrum heeft overgenomen.
"Na lang nadenken heb ik besloten de opvoering terug te trekken", zei Glass dinsdag op sociale media. "Symphony No. 15 is een muzikaal portret van Abraham Lincoln. De waarden waar het Kennedy Center nu voor staat, botsen met de boodschap van het stuk. Daarom voel ik de verplichting de première af te gelasten."
Glass geldt als een van de grootste levende Amerikaanse componisten van na de Tweede Wereldoorlog. Hij maakte vanaf de jaren zeventig naam met zijn minimalistische composities. Zijn grote doorbraak kwam in 1976 met het stuk Einstein on the Beach.
