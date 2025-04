OOSTERHOUT (ANP) - Het derde slachtoffer van een schietpartij in Oosterhout eind maart is overleden. De 25-jarige man uit de Brabantse plaats lag zwaargewond in het ziekenhuis en is dinsdag aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie.

Bij de schietpartij op 28 maart kwamen eerder al twee mannen om. Het ging om twee 32-jarigen uit Oosterhout.