Ook EU-parlement stemt in met uitstel wet tegen ontbossing

STRAATSBURG (ANP) - De invoering van de wet tegen ontbossing wordt uitgesteld tot 30 december 2026, zo heeft het Europees Parlement woensdag besloten. Voor kleine handelaren gaat de wet vanaf medio 2027 in. De ontbossingswet zou aanvankelijk op 1 januari 2025 ingaan.

Met de ontbossingswet wordt de verkoop verboden van producten die van illegaal ontbost land afkomstig zijn, zoals koffie, rubber en chocolade. De EU-lidstaten stemden vorige week al voor uitstel.

De Nederlandse Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) betreurt de uitslag van de stemming. D66 vreest dat van uitstel afstel komt. "Daarmee wordt een van de makkelijkste en goedkoopste manieren om klimaatverandering aan te pakken de nek omgedraaid."

Uitstel

De Nederlandse Europarlementariër Sander Smit (BBB) wil dat de wet verder wordt uitgesteld, tot zeker eind 2027. "We eisen een verdergaande vereenvoudiging voor bedrijven." Als dat niet lukt, "moet definitief gekapt worden met deze ontbossingswet", zei Smit.

Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA) verbaast zich met name dat de grootste partij EVP voor het voorstel heeft gestemd. De centrumrechtse EVP pleitte een paar jaar eerder namelijk zelf voor de oorspronkelijke wet en het tijdspad. "Met deze beslissing zetten we niet alleen de wereldwijde toekomst van de bossen op het spel, maar ook de geloofwaardigheid van Europa", aldus Eickhout.