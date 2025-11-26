ECONOMIE
Rutte rekent in 2025 nog op 2 miljard aan wapens VS voor Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 14:27
BRUSSEL (ANP) - Oekraïne kan voor het eind van het jaar op nog eens 2 miljard dollar aan Amerikaanse wapens rekenen, verwacht NAVO-chef Mark Rutte. "We liggen op schema", zei hij tegen onder andere de Spaanse krant El País.
Oekraïne zegt ongeveer 1 miljard dollar per maand aan Amerikaanse wapens nodig te hebben om de strijd tegen Rusland te kunnen volhouden. Patriot-luchtverdedigingsraketten bijvoorbeeld, en andere wapens die alleen de Verenigde Staten kunnen leveren. Europese bondgenoten schaffen die sinds de zomer voor Oekraïne aan, nu de VS ze niet meer willen geven.
De teller van het zogeheten PURL-inkoopprogramma sinds augustus staat volgens Oekraïense media op zo'n 3 miljard dollar. De NAVO spreekt van "meer dan 2,5 miljard". Na de eerste toezeggingen, van vooral Noord-Europese landen, komen die de laatste tijd nog maar moeizaam binnen. "We zullen tegen het eind van dit jaar ongeveer 5 miljard bereiken", verzekert Rutte in El País niettemin.
