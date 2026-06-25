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Ook Europese landen bieden Venezuela hulp na aardbevingen

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 12:27
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BERLIJN/PARIJS (ANP/RTR) - Ook landen in Europa hebben Venezuela hulp aangeboden na de dodelijke aardbevingen die daar hebben plaatsgevonden. Zo heeft Frankrijk besloten direct 85 gespecialiseerde reddingswerkers te sturen.
De Franse president Emmanuel Macron meldt na zijn contact met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez dat "Frankrijk samen met zijn Europese partners klaarstaat om hulp te bieden aan de getroffen bevolking". Het reddingsteam gaat volgens hem direct naar Venezuela.
Duitsland wil helpen met zes militaire transportvliegtuigen. Die kunnen op korte termijn worden ingezet voor het transport van reddingswerkers en materiaal van Duitsland naar Venezuela en vluchten binnen het Zuid-Amerikaanse land, aldus defensieminister Boris Pistorius. De bemanning bereidt zich volgens hem al voor op een eventuele inzet.
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