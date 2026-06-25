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Reisadviezen voor zeven landen in het Midden-Oosten aangepast

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 12:32
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DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor zeven landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter snel verslechteren, waarschuwt het ministerie.
Nadat de VS en Israël Iran begonnen aan te vallen in februari, werden de reisadviezen voor veel landen in de regio aangescherpt. Het devies was er alleen heen te reizen als het noodzakelijk was, reisadviescode oranje, of zelfs er helemaal niet heen te gaan, code rood. Nu mag weer naar de grootste delen van Irak, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië, Koeweit en Oman gereisd worden. Voor Bahrein geldt na code rood nu code oranje.
In alle landen wordt geadviseerd uit de buurt te blijven van kritieke infrastructuur als gas- en olie-installaties en er rekening mee te houden dat het luchtruim tijdelijk kan sluiten. Voor twee grensgebieden in Saudi-Arabië gelden nog code oranje en rood.
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