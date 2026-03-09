ECONOMIE
Ook excuses Van Weel om communicatie over dossier-Lisa

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 20:21
anp090326188 1
DEN HAAG (ANP) - Ook justitieminister David van Weel (VVD) biedt zijn excuses aan voor zijn communicatie over het dossier-Lisa. Hij zei dat ongeveer 1700 politieagenten in het "dossier" van de vermoorde Lisa hadden gekeken, maar hij corrigeert dat nu naar "politiesystemen". Door zijn eerdere woordkeuze zouden agenten zich geschoffeerd hebben gevoeld.
Eerder maandag maakte de korpsleiding van de politie ook al excuses. De betrokken agenten kregen direct een brief, maar zij hadden volgens de leiding eerst een gesprek moeten krijgen.
Die gesprekken komen alsnog, schrijft Van Weel aan de Tweede Kamer. "Deze zijn nadrukkelijk bedoeld om de context vast te stellen en in het kader van bewustwording. De gesprekken kunnen uiteraard tot de conclusie leiden dat de inzage functioneel was."
Eerst was er verontwaardiging over de agenten die hadden gekeken, maar later keerde de woede zich tegen de korpsleiding. Volgens de Nederlandse Politiebond deden agenten gewoon hun werk en zijn zij te snel bekritiseerd. Onder meer het AD berichtte over grote onrust in de organisatie.
