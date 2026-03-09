Beveiliging bij locaties DPG Media aangescherpt na incident

DUIVENDRECHT (ANP) - DPG Media heeft na een incident met een "verwarde man" vorige week de beveiliging van haar gebouwen opgeschroefd. Dat bevestigt een woordvoerder aan het ANP na berichtgeving van NU.nl maandagavond.

Afgelopen vrijdag zorgde een man voor "onrust en schade" bij de receptie op de locatie Mediavaert aan de Van der Madeweg in Duivendrecht, waar meerdere DPG-titels zijn ondergebracht. Het gaat onder meer om NU.nl, Trouw, de Volkskrant en de radiozenders JOE en Qmusic die daar gevestigd zijn. De man wilde "zijn ongenoegen uiten over berichtgeving in de media" en richtte daarbij schade aan bij de receptie. De man zou zijn woede niet op een specifieke persoon of bepaalde DPG-titel hebben geuit. Hij is aangehouden en zit nog vast.

Het gaat volgens de woordvoerder om een incident, waarbij geen sprake is van een bredere dreiging. Wel heeft het voorval een grote impact gehad op de aanwezigen. "De stappen die wij nu zetten zijn ingegeven door de realiteit dat een volledig open entreehal ons kwetsbaar maakt."

De beveiliging van alle locaties van DPG Media wordt met zichtbare en onzichtbare maatregelen aangescherpt. Buitendeuren blijven bijvoorbeeld standaard gesloten en bezoekers moeten zich bij de intercom aanmelden om binnen te komen. Medewerkers van het bedrijf zelf kunnen voortaan alleen nog met hun pas naar binnen.