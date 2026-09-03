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Ook Frankrijk had heetste zomer sinds begin metingen

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 19:53
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PARIJS (ANP/AFP/DPA) - Frankrijk beleefde afgelopen maanden de heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900, meldt weerdienst Météo France. Het was dag en nacht gemiddeld 24 graden. De maximumtemperaturen lagen 4,8 graden hoger dan normaal in dit seizoen.
Eerder werd al bekend dat afgelopen 23 juni gemiddeld de hoogste temperaturen ooit werden gemeten in Frankrijk. Ook telde het land liefst 53 dagen met een hittegolf, veel meer dan het vorige record uit 2022 (33 dagen). Daarnaast was het veel droger en kampte Frankrijk met tal van bosbranden.
De weerdienst benadrukt dat zomers zoals deze zo goed als onmogelijk zouden zijn zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
Frankrijk was niet het enige land in West-Europa met de heetste zomer ooit gemeten. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk werd het niet eerder zo warm in de zomermaanden.
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