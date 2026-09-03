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SpaceX en Blue Origin schrappen komst naar ruimtevaarttop Parijs

Economie
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 19:48
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PARIJS (ANP/AFP) - De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin schrappen hun komst naar een ruimtevaarttop in Parijs volgende week. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de Amerikaanse bedrijven Stoke Space en Starcloud hebben afgezegd.
SpaceX is het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk en Blue Origin is van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Nieuwssite Politico had eerder deze week gemeld dat het Witte Huis druk had uitgeoefend op de ruimtevaartbedrijven om de komst naar de top op 9 en 10 september af te blazen. Volgens Politico zou hun aanwezigheid als een soort steun voor EU-beleid kunnen worden gezien.
Ook zou Frankrijk de top niet hebben gecoördineerd met de Amerikaanse regering en zou Frankrijk kritiek hebben geuit op Amerikaanse praktijken om de concurrentie te beperken. Dat alles zou er dus voor hebben gezorgd dat het Witte Huis niet wil dat de bedrijven daarheen gaan. Het Witte Huis wilde geen commentaar geven aan het Franse persbureau AFP.
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