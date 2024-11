Ook gerechtshof Amsterdam verlaat X

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam sluit zijn account op X. Een woordvoerder zegt dat het hof "al niet veel deed" op het socialemediakanaal. Het gerechtshof plaatst zijn berichten nu alleen nog op Instagram, LinkedIn en op de eigen site van de rechtspraak.

Volgens de woordvoerder heeft het besluit niets te maken met bezwaren tegen hatelijke reacties op X, het voormalige Twitter, en ook niet met de rol van eigenaar Elon Musk binnen de campagne van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump. "Het is puur vanuit de communicatiestrategie besloten. X maakt daar geen deel meer van uit, we hebben gekozen voor de overige drie kanalen." Het gerechtshof in Amsterdam gaat voorlopig geen gebruik maken van X-concurrenten als Bluesky, Threads en Mastodon.

Het is niet bekend of andere gerechtshoven en rechtbanken het voorbeeld volgen. De laatste tijd besluiten meer organisaties X de rug toe te keren. Dat neemt toe sinds de verkiezingswinst van Trump. Concurrent Bluesky telde begin dit jaar 4 miljoen gebruikers en heeft naar eigen zeggen nu 16 miljoen gebruikers. Bluesky is opgezet door Jack Dorsey, de oprichter van Twitter. Musk kocht dat platform en veranderde de naam in X.