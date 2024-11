Begrip in oppositie voor vertrekkende NSC'ers

DEN HAAG (ANP) - Bij oppositiepartijen is begrip voor de twee vertrekkende NSC-Kamerleden, die opstapten naar aanleiding van de onrust die vorige week in het kabinet ontstond. Femke Zeedijk en Rosanne Hertzberger zijn verbolgen over de ruwe omgangsvormen in het kabinet. Er zouden racistische uitspraken zijn gedaan over Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, hoewel kabinetsleden zelf dat bestrijden. NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen) stapte om diezelfde reden vrijdag al op.

Onder anderen Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) snapt de vertrekkende Kamerleden wel, zonder daar verder meer over kwijt te willen. Marieke Koekkoek van Volt schrijft op X dat ze het "sterk" vindt van Hertzberger en Zeedijk. "Deze coalitie heeft racisme een plek gegeven op het hoogste politieke niveau." Zij prijst de NSC'ers, die nu zeggen: genoeg is genoeg. CDA-leider Henri Bontenbal vindt het "op een bepaalde manier ook wel weer stoer dat ze een streep trekken".

Het vertrek van de twee Kamerleden laat volgens SP-voorman Jimmy Dijk wel zien dat het vrijdag menens is geweest in de ministerraad. "Anders zie je niet bijna iedere dag NSC'ers opstappen", denkt hij. "Daar moet iets gebeurd zijn." De gang van zaken toont ook aan dat de coalitie "niet echt stabiel is", aldus Dijk.