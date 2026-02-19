ECONOMIE
Ook HEMA roept speelzand terug om asbest

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 19:23
anp190226212 1
AMSTERDAM (ANP) - Ook de HEMA roept klanten op speel- en knutselzand terug te brengen naar de winkel, omdat er mogelijk asbest in het product zit. "Na extra onderzoek is gebleken dat in minimaal één buisje van de producten asbest is aangetroffen", meldt de HEMA op de website. Eerder riepen winkels als Action en Top1Toys speelgoed met zand terug.
Het gaat bij de HEMA om knutselzakken met roze en paars zand, met groen en blauw zand, om 'zandstrooiers 6 stuks', de 'zandcreaties magneten' en de 'zandcreaties kaarten'. Een deel van de producten is tot vorige week woensdag in de winkel verkocht. HEMA zegt alle speelzandartikelen terug te roepen om elke vorm van risico uit te sluiten.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kondigde eerder aan onderzoek te doen naar speelzand. Het AD concludeerde op basis van eigen onderzoek dat er asbest in diverse producten zat. Als asbestvezels worden ingeademd, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Op lange termijn kan het bijvoorbeeld longkanker veroorzaken.
