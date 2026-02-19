Oranje-schaatsers op Spelen voor het eerst sinds 1994 zonder goud

MILAAN (ANP) - De Oranje-schaatsers hebben bij de Winterspelen in Milaan voor het eerst geen gouden medaille gewonnen op de vijf individuele afstanden. In 1994 kwam het voor het laatst voor dat Nederland niet wist te winnen op de 500, 1000, 1500, 5000 en 10.000 meter.

Zaterdag staat nog wel de massastart op het programma. Dat onderdeel werd in 2018 toegevoegd aan het olympische programma.

In 1994 behaalde Rintje Ritsma op de spelen zilver en brons. Falko Zandstra en Bart Veldkamp behaalden brons. De 'gouden reeks' van de Nederlandse schaatsers begon in 1998 in Nagano, met Gianni Romme (5 en 10 kilometer) en Ids Postma (1000 meter).

Sotsji

Vier jaar later won Jochem Uytdehaage in Salt Lake City de 5 en 10 kilometer en Gerard van Velde de 1000 meter. Bob de Jong pakte in 2006 in Turijn goud op de 10 kilometer. Mark Tuitert (1500 meter) en Sven Kramer (5 kilometer) volgden zijn voorbeeld in 2010 in Vancouver.

Bij de voor Nederland meest succesvolle Winterspelen ooit in Sotsji in 2014 was er goud voor Michel Mulder (500 meter), Stefan Groothuis (1000 meter), Kramer (5 kilometer) en Jorrit Bergsma (10 kilometer).

In 2018 in Pyeongchang verzekerde Kramer zich van zijn derde olympische titel op de 5 kilometer en won Kjeld Nuis de 1000 en 1500 meter. De zegereeks eindigde bij de Winterspelen van 2022 in Beijing met Nuis (1500 meter) en Thomas Krol (1000 meter).