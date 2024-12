Ook hinder op het spoor door harde wind

UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer kampt vrijdagochtend met de gevolgen van de harde wind die een groot deel van Nederland teistert. "Op meerdere plekken in het land hebben we last van de harde wind. Omgewaaide bomen en takken zorgen ervoor dat we niet of minder kunnen rijden", meldt spoorbeheerder ProRail op X.

Een woordvoerder van de NS laat weten dat er door de wind minder treinen rijden rondom Almere. Dat betekent dat buiten Almere ook Duivendrecht, Hilversum, Weesp en Lelystad zijn getroffen. Er rijden veel minder treinen. Volgens de zegsman ligt er een boom op het spoor, waardoor de Flevolijn behoorlijk gestremd is. Een spoor kan niet worden gebruikt, en andere treinen moeten op elkaar wachten om gebruik te maken van het andere spoor. "Dan zit je meteen met een heleboel oponthoud", aldus de woordvoerder. Hij spreekt van een waterbedeffect.

De prognose is dat de problemen rond 08.30 uur verholpen zijn. Reizigers krijgen het advies de reisplanner te gebruiken.