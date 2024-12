Appen achter het stuur: je kunt failliet gaan als je schade maakt

Appen achter het stuur kan tot nare gevolgen leiden. Maar tot nu toe meestal voor anderen. Omdat je iemand omver rijdt, omdat je de verzekering op kosten drijft.

Maar aan dat laatste komt nu een eind. Sinds deze week laten vier grote verzekeraars je de schade zelf betalen als je bij een ongeval aan het appen was achter het stuur, schrijft het AD. Voor de veroorzaker kan dit bedrag oplopen tot miljoenen euro’s die je uit eigen zak moet betalen.

Uit een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat driekwart van de weggebruikers wel eens een telefoon achter het stuur gebruikt. ,,Appen achter het stuur kan niet alleen levensgevaarlijke situaties veroorzaken, maar ook enorme financiële gevolgen hebben", zegt Menno Dijcks, verzekeringsexpert bij Independer tegen de krant. ,,Bij letselschade lopen de kosten al snel in de tienduizenden euro’s of zelfs honderdduizenden euro’s, zeker als er sprake is van blijvende invaliditeit.”

En als je bijvoorbeeld een jonge chirurg aanrijdt die daardoor nooit meer kan werken moet je de inkomensschade betalen die die man of vrouw leidt. Dat kan gaan om miljoenen euro's.

Independer maakt hiervoor een berekening. Stel je voor dat je een 45-jarige chirurg aanrijdt, die door letsel aan zijn hand nooit meer kan opereren. Zijn bruto jaarinkomen was 180.000 euro.

Hij had nog 22 jaar te gaan tot zijn pensioen. Simpel berekend betekent dat een vergoeding voor inkomensverlies van: 22 (jaren) x 180.000 euro (jaarinkomen) = 3.960.000 euro (vergoeding van inkomensverlies).

Je verzekeraar gaat die kosten uitkeren, want dat moet van de wet. Maar met de nieuwe regels kan hij de kosten op jouw proberen te verhalen.