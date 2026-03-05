Ook Huis VS stemt tegen resolutie inperken macht Trump

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Ook het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie verworpen om de macht van president Donald Trump te beperken om oorlog te voeren tegen Iran. De Senaat deed dat woensdag al.

219 leden van het Huis verwierpen de resolutie, 212 waren voor. Grotendeels werd er volgens de partijrichtlijnen gestemd, maar vier Democraten stemden mee met de Republikeinen tegen de resolutie en twee Republikeinen stemden voor, aldus The New York Times.

Volgens de Republikeinen zou een aanname van de resolutie het gezag van Trump tijdens de militaire operatie tegen Iran hebben aangetast. "Het zou onze vijand hebben versterkt", aldus Mike Johnson, de Republikeinse voorzitter van het Huis.

President Trump zei donderdag dat Iran contact heeft gezocht met de Verenigde Staten om een akkoord te sluiten. De Iraanse missie bij de Verenigde Naties wilde niet reageren op deze opmerking.

De Amerikaanse strijdkrachten maakten bekend meer dan dertig Iraanse schepen tot zinken te hebben gebracht. Volgens het Amerikaanse leger zijn de Iraanse aanvallen met ballistische raketten met 90 procent afgenomen.