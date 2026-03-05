ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vijlbrief: emotie over doorbreken pensioenakkoord onderschat

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 23:38
anp050326242 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft de "emotie die gepaard zou gaan met het doorbreken van een afspraak uit het pensioenakkoord" onderschat. Dat heeft minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) gezegd in Pauw & De Wit. "Dat hebben we niet helemaal goed ingeschat. En daar ben ik wel van geschrokken."
In het pensioenakkoord staat dat de AOW-leeftijd acht maanden meegroeit per jaar dat de gemiddelde levensverwachting stijgt, het kabinet wil daar twaalf maanden van maken. Dit coalitieplan stuitte op woede van vakbonden, die in 2019 na veel discussie met het pensioenakkoord hadden ingestemd.
Vijlbrief heeft vakbonden FNV, CNV en VCP maandag een "pas op de plaats" aangeboden, werd toen al bekend. Dat betekent dat hij voorlopig geen wetgeving over de AOW-leeftijd uitwerkt. Ook wil hij de Sociaal-Economische Raad vragen advies te geven over de pensioenplannen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-05 094742

Winter Vol Liefde: Elsje vertelt over de leugens van Gilbert

ANP-552249321

Nieuwe ayatollah rijk door Duits luxehotels

shutterstock_1269574816

Deodorant en borstkanker

96386280_m

Er zit zand in je zwarte peper: “Eén van de onderzochte potjes bestond voor slechts 10% uit peper”

256736812_m

Israël misleidde de mullahs met een list tijdens een diner

220024226_m

Breaking Bad: mensen gaan na kankerdiagnose écht vaker in de fout

Loading