Vijlbrief: emotie over doorbreken pensioenakkoord onderschat

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft de "emotie die gepaard zou gaan met het doorbreken van een afspraak uit het pensioenakkoord" onderschat. Dat heeft minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) gezegd in Pauw & De Wit. "Dat hebben we niet helemaal goed ingeschat. En daar ben ik wel van geschrokken."

In het pensioenakkoord staat dat de AOW-leeftijd acht maanden meegroeit per jaar dat de gemiddelde levensverwachting stijgt, het kabinet wil daar twaalf maanden van maken. Dit coalitieplan stuitte op woede van vakbonden, die in 2019 na veel discussie met het pensioenakkoord hadden ingestemd.

Vijlbrief heeft vakbonden FNV, CNV en VCP maandag een "pas op de plaats" aangeboden, werd toen al bekend. Dat betekent dat hij voorlopig geen wetgeving over de AOW-leeftijd uitwerkt. Ook wil hij de Sociaal-Economische Raad vragen advies te geven over de pensioenplannen.